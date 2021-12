Kurti u untervju za Glas Amerike: "Nadam se dogovoru sa Beogradom"

Blic pre 9 minuta

Kosovski premijer Aljbin Kurti rekao je u intervju za Glas Amerike da se nada dogovoru sa Srbijom u okviru mandata njegove vlade, koji se poklapa sa mandatom predsednika SAD Džozefa Bajdena i sadašnje Evropske komisije.

On je govorio i o inicijativi Otvoreni Balkan, rekavši da veruje da je to "test istine o otvaranju Srbije prema Kosovu". Ne prihvataju naše putne isprave, lične karte, ni naše pečate, sertifikate i diplome, tako da sa Srbijom zatvorenom za Kosovo ne znam kako možemo da imamo otvoreni Balkan, naveo je Kurti. Dodao je da ne spada u one koji veruju u samodovoljnost Balkana kao i da je uveren da Kosovo i Albanci uopšte imaju svoje mesto u NATO i EU. Kurti je takođe