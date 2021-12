Vučić: Da do Nove godine ti to stabilizuješ, a onda Mićo, nešto drugo da radiš

N1 Info pre 1 sat | Autor:N1 Beograd, Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbija do 2028. godine mora da ima dovoljno struje da je prodaje.

Vučić je tokom posete Zlatiborskom okrugu još jednom "javno prozivao" v.d. direktora EPS-a Milorada Grčića poručivši mu da do Nove godine stabilizuje sistem, a onda "nešto drugo da radi". Vučić je tokom obilaska sela Senište rekao da za Srbiju ne postoji veći energetski interes od reverzibilne hidroelektrane Bistrica. „Ako se vi ljudi ne bunite, to nam je projekat broj jedan i to je za našu zemlju spas“, kazao je Vučić meštanima Seništa, sa čime su se okupljeni