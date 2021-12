Vučić poručio Grčiću: Mićo, od Nove godine nešto drugo da radiš

Nova pre 30 minuta | Autor:Agencije

Predsednik Aleksandar Vučić zamerio je danas v.d. direktoru EPS-a Miloradu Grčiću što ga nije obavestio o manjem požaru u TENT B1, dodajući da bi Grčić do Nove godine trebalo da stabilizuje sistem, a onda "nešto drugo da radi". „Grčiću, što mi nisi javio da si imao manji požar na B1?“, upitao je Vučić.

Kada mu je Grčić odgovorio da je to brzo rešeno, Vučić se rekao da je za to trebalo on da mu javi, a ne da čuje od BIA. „Da me ne opterećuješ… Ja mislim da do Nove godine ti to stabilizuješ, a onda, Mićo, nešto drugo da radiš“, rekao mu je Vučić. Bonus video: Zašto nema Grčićeve ostavke?