Direktor RHMZ o prognozi za januar: Kiša i sneg bar 10 dana, ove godine više padavina

Blic pre 1 sat

Pomoćnik direktora RHMZ Goran Mihajlović ovog jutra u „Uranku“ na televiziji K1 kazao je da je pred nama jedna prosečna zima kada je reč o temperaturama. - Trenutno smo u nešto toplijem talasu koji će trajati do 3. januara.

U danima pred nama biće od pet do 11 stepeni, što je više od proseka za ovo doba godine (taj prosek je od dva do sedam stepeni). Biće kiše u narednim danima, najviše u sredu, a siguran sam da će sve obradovati vest da će padavine prestati u petak sredinom dana što znači da će novogodišnja noć biti suva i topla – rekao je Mihajlović na K1. Temperatura u novodišnjoj noći biće od tri do četiri stepena. - Biće prijatno vreme. Prvog i drugog januara biće tokom dana do