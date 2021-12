Broj kovid slučajeva nastaviće da raste zbog omikrona

Politika pre 33 minuta

VAŠINGTON – Broj slučajeva kovida-19 će nastaviti da raste širom sveta zbog omikron soja, izjavio je glavni medicinski savetnik američke vlade Entoni Fauči, a prenosi Tanjug.

On je istovremeno upozorio Amerikance da se ne opuštaju usled izveštaja da je ova varijanta manje štetna od drugih. „Posebno smo zabrinuti za one koji su u toj nevakcinisanoj klasi. Oni su najugroženiji kada imate ovakav virus koji je izuzetno efikasan u dolasku do ljudi”, izjavio je Fauči, a prenosi „Gardijan”. On je, takođe, pozdravio podršku koju je bivši američki predsednik Donald Tramp izrazio povodom vakcinacije i buster doza. Fauči je, pored toga, sugerisao