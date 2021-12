Vučić o napadima iz Prištine: Nemam problem što nas kritikuju, verujem da rezultati i rad uvek pobeđuju

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

Foto: Tanjug Vučić je, u Novom Pazaru, na konstataciju novinara da se u proteklih osam godina u srpskim sredinama na KiM ulagalo i gradilo kao nikada pre i pitanje da li misli da je to jedan od razloga zašto su on i predstavnici kosovskih Srba napadani od strane Prištine, ukazao da je video da je kriv i za nestašicu struje.

Na pitanje da li i koji je plan koji opozicija u Srbiji ima po pitanju KiM, rekao je da je jedini njihov plan kako streljati, ubiti, utopiti Aleksandra Vučića... Suditi svima oko njega. - To je glavni plan i za KiM - istakao je on. Vučić je ukazao da je pakistanski premijer Imran Kan na društvenim mrežama postavio lep zapis, a to je da "ako hoćeš da izbegneš kritiku moraš da ne govoriš ništa, ne radiš ništa, ili budeš ništa". - Nemam problem s tim da nas kritikuju