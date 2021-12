Vučić: Projekat Jadar neće biti povučen

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

Predsednik Srbije ALeksandar Vučić izjavio je da projekat Jadar neće biti povučen iako su to tražili "pojedini opozicioni političari".

Prilikom posete Kliničko-bolničkom centru u Novom Pazaru Vučić je kazao da su protiv projekta Jadar političari koji su taj projekat i doveli u Srbiju. „Taj projekat stoji i nigde se pomerati neće. Oni su ga doveli, a mi smo uradili sve što je narod tražio i to je to“, kazao je on. Predsednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, ali i prethodno ekološki aktivisti na poslednjem protestu ispred Vlade Srbije 18. decembra poručili su da je vlastima dat rok do 7.