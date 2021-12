Policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo žene u Melencima

N1 Info pre 3 sata | Autor:N1 Beograd

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu rasvetlili su teško ubistvo šezdesetjednogodišnje meštanke Melenaca i, zajedno sa Žandarmerijom, uhapsili V.

S. (1998) iz okoline Zrenjanina, osumnjičenog da je počinio ovo krivično delo. On je, kako se sumnja, 25. decembra ove godine, sa više uboda nožem, usmrtio ženu na trotoaru u blizini njene kuće, a potom joj uzeo novac, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Po nalogu višeg javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.