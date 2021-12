Krizni štab odlučio: Sve epidemijske mere ostaju na snazi

Plus online pre 25 minuta | Pirot Plus Online

Članica Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Darija Kisić Tepavčević saopštila je danas da sve mere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa koje postoje, ostaju na snazi.

Kisić Tepavčević je u obraćanju novinarima, nakon sednice ovog štaba, istakla da je epidemijska situacija stabilna i da imamo najnižu stopu novoobolelih u Evropi, ali i upozorila na to da ipak procenti pozitivnih rastu, posebno u Beogradu, i da postoji bojazan da to može biti početak nekog značajnijeg povećanja. Kada smo sumirali sve što se do sada dešavalo sa epidemiološkog i kliničkog apsekta, došli smo do toga da sve mere treba da se nastave koje su i do sada,