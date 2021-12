"Na vaskrs sam izgubila oca": Vesna Rivas o najtežim trenucima: "Majku sam 2 puta vraćala iz kliničke smrti, najviše me je povredio bivši muž"

Blic pre 30 minuta | M.A.Š

Vesna Rivas otvorila je dušu i ispričala kako joj je najteže u životu pala smrt oca. - Imala sam puno teških momenata, ne postoji neki konkretan koji bih izdvojila.

Jedan od najtežih je ubedljivo. Čak sam i postila te godine, imala sam noćne more, terala sam duhove od mene "da mi ga ne vode". Drugog dana Vaskrsa preminuo mi je otac, to sam mnogo teško podnela, mnogo mlad je otišao. Svojoj mami to nisam dozvolila, dva puta sam je vratila svojom bioenergijom iz kliničke smrti - ispričala je Vesna. Na pitanje ko ju je najviše u životu povredio Vesna je odgovorila da je to njen bivši muž - Najviše me je povredio moj bivši muž,