Bogićević: Prodajem svojih 50 odsto u „Politici“, detalje ne znam, imam nanogicu

N1 Info pre 4 sati | Autor:novine Nova, Beta

Vlasnik "Farmakoma MB" Miroslav Bogićević izjavio je da prodaje svoj udeo - 50 odsto vlasništva u kompaniji "Politika novine i magazini" (PNM), navodeći da ima nekoliko zainteresovanih firmi, ali da to još nije završeno. „Ko prvi da para, on će dobiti moj udeo od 50 odsto u ‘Politici’ i tu nema dileme.

Niti ja mogu više da čekam“, rekao je Bogićević za današnji list Nova. Na pitanje ko su zainteresovani kupci i po kojoj ceni prodaje svoj udeo, on nije hteo da govori, izuzev da to sve radi njegov advokat. „Ne znam sve detalje, obavestiće me kad se vidimo. Znate, ja imam nanogicu i ne mogu da idem na razgovore, a telefonom ne pričam“, rekao je Bogićević. Na pitanje da li su se javila braća Rajić, koja su ranije kupila "Novosti", on tvrdi da im se do sada nisu