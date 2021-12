Jak zemljotres na Kritu

N1 Info pre 3 sata | Autor:N1 Beograd

Na najvećem grčom ostrvu Krit dogodio se jak zemljotres.

Kako javlja EMSC, potres je bio jačine 5,7 stepeni Rihtera. Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Crete, Greece 41 min ago pic.twitter.com/aHuEV0c0TB Potres je bio na dubini od 68 kilometara. Ovo je jedan u nizu zemljotresa koji je pogodio Krit, a u nedelju je registrovan potres jačine 5,4 jedinica po Rihteru, da bi odmah potom usledio nešto slabiji - 4,2 stepena. EMSC navodi da nema opasnosti od cunamija. Još nema podataka o