U Srbiji sutra ujutru magla, tokom dana oblačno, do 10 stepeni

U Srbiji će sutra posle magovitog jutra, biti pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kratkotrajna slaba kiša je moguća ujutru na jugu, a popodne na severu zemlje. Najniža temperatura od jedan do četiri stepena, najviša od šest do 10 stepeni. U Beogradu će ujutru biti maglovito, u toku dana pretežno oblačno i suvo. Najniža temperatura četiri, najviša osam stepeni. U Srbiji će do ponedeljka biti umereno oblačno i suvo. U utoark pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, a od četvrtka u brdsko - planinskim predelima sa snegom. Do srede