Radno vreme za novogodišnje i Božićne praznika

Glas Šumadije pre 1 sat | Filip Nikolic

Krizni štab doneo je odluku da aktuelne mere ostaju na snazi i da neće biti uvođenje novih mera kao ni ograničenja za novogodišnje i Božićne praznike.

Kao i svake godine, radno vreme apoteka, ambulanti, prodavnica, ustanova i tržnih centara biće skraćeno. APOTEKE: Apoteka Bubanj za vreme praznika radiće kao i svaki drugi dan, 24 časa. Dežurna apoteka za 1. i 2. januar biće „1. Maj“ i radiće od 9 do 19 časova, a 7. januara će raditi od 10 do 20 časova. 31. decembra i 6. januara do 17 časova radiće sledeće apoteke: 1. Maj 29. Novembar Šumadija Palilula Avala Stanovo 21. Oktobar Topola Batočina Rača Knić Gruža