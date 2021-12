Rekordna godina u GAK „Narodni front“ – rođeno 8.414 beba

N1 Info pre 3 sata | Autor:Beta, RTS

V.d. direktora Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front" u Beogradu Željko Miković izjavio je da je ove godine u toj ustanovi rođeno 8.414 beba, što predstavlja rekord za GAK.

Tokom gostovanja na RTS, Miković je kazao da je među rođenim bebama 4.335 dečaka, a 4.079 devojčica. „Ne mogu da kažem da je to zbog opšteg trenda radjana, već je posledica zato što su neka manja porodilišta bila u kovid sistemu pa nisu radila dobar deo godine“, rekao je on. On je istakao da je „Narodni front“ trenutno najveća ginekološko-akušerska klinika u Srbiji. Miković je dodao da se od početka epidemije porodilo 176 žena koje su bile pozitivne na koronavirus,