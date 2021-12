Kakvo nas vreme očekuje za doček

RTS pre 4 sati

Poslednji dan ove godine biće veoma topao i bez padavina. Suvo i u novogodišnjoj noći, uz prijatnu temperaturu, od 2 do 9 stepeni.

Ujutru i pre podne u zemlji pretežno oblačno, posle podne razvedravanje najpre na zapadu. Jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, tokom dana veoma toplo od 9 na jugoistoku, do 17 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu pre podne oblačno, posle podne razvedravanje. Temperatura oko 15 stepeni. Suvo će biti i u novogodišnjoj noći, uz temperaturu od 7 do 9 stepeni. U Vojvodini i zapadnoj Srbiji u subotu se očekuje pretežno sunčano vreme. U ostalim krajevima umereno