Toplo vreme do 15 stepeni i lepa Novogodišnja noć: Suvo, toplo i bez mraza početkom godine a onda sledi hladan tuš

Poslednjeg dana ove godine videćemo znatno toplije vreme od proseka uz prolazno naoblačenje, ali bez kiše. Na severu i zapadu Srbije dolazi do postepenog razvedravanja koje se u večernjim satima širi na ostale krajeve. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1 do 6 stepeni, a maksimalna od 8 na jugu do 15 stepeni u Loznici. U Novogodišnjoj noći suvo i u većini predela bez mraza. Biće to relativno topla Novogodišnja noć,