Prolećno vreme u januaru, temperatura do 17 stepeni

Nova pre 1 sat | Autor:RTS

U Srbiji ujutro i pre podne mestimično magla. Tokom dana malo i umereno oblačno i toplo za ovaj period godine. Vetar slab promenljiv. Posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Nad Beogradom pre podne malo oblaka, posle podne sunce. Temperatura oko 15 stepeni. Toplo će biti do sredine naredne sedmice.