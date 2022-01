Pravo proleće u januaru, do kada će temperature biti iznad proseka

RTS pre 3 sata

U Srbiji danas umereno oblačno i toplo s temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine, jer će ka regionu nastaviti da struji veoma topao vazduh sa jugozapada.

Ujutro i pre podne mestimično magla. Tokom dana malo i umereno oblačno i toplo. Vetar slab promenljiv, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Nad Beogradom pre podne malo oblaka, posle podne sunce. Temperatura oko 15 stepeni. Do srede pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz lokalnu pojavu jutarnje magle. U sredu posle podne i uveče na severu naoblačenje sa