Otkazano više od: 4.000 letova Korona prizemljila avione, polovina u SAD

Blic pre 1 sat | Tanjug

Danas je širom sveta otkazano više od 4.000 avionskih letova, od čega više od polovine u SAD, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ali primarno zbog porasta broja zaraženih omikron sojem korona virusa.

Prema podacima sa sajta za globalno praćenje avio-letova Flajt aver danas do 20.00 po Griniču otkazano je više od 2.400 letova prema i iz SAD, a više od 11.200 letova je odloženo do daljeg. Među avio-kompanijama koje su imale najviše otkazanih letova su ''Skaj vest'' - 510 i ''Sout vest'' - 419, a preko 3.300 letova je otkazano samo do podneva, od kojih u SAD 1.900, navodi se na sajtu Flajt aver, preneo je Rojters. Božićni i novogodišnji praznici su vreme kada se