"Ne spavam nikako od kada se ovo dogodilo": Nenad Periš: U Beogradu oči nisam sklopio nijednog trena, a ležim s Matejevom jaknom u zagrljaju"

Nenad Periš otac nestalog Splićanina, Mateja Periš, govorio je za Slobodnu Dalmaciju te je naveo da i dalje nema nove informacije oko nestanka njegovog sina. - Ja od policije dobijem neku informaciju koju ne želim da podelim ni sa kim, a onda istu tu informaciju vidim na nekom od portala.

Meni nije jasno kako to funkcioniše i kako se to plasira, ali sam zamolio novinare da me ne zovu tako često jer jednostavno ne znam šta bih rekao. I policiji sam rekao da me zovu ako treba nešto da provere, uporede, a da je vezano za Mateja. Ove trenutne informacije koje se menjaju iz minuta u minut mi ništa ne znače - rekao je Nenad. Na pitanje jesu li mogli brže, bolje i preciznije da reaguju kada je u pitanju Matejev nestanak, Nenad je odgovorio: - U te momke i