U Srbiji danas umereno oblačno, temperatura do 18 stepeni

U Srbiji ujutru po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla, koja se ponegde može zadržati i duže tokom prepodneva, a tokom dana malo do umereno oblačno, suvo i toplo.

Vetar slab i umeren, na planinama i jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temepratura od -2 do 7, najviša dnevna od 11 do 18 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, sredinom dana umereno oblačno. Vetar slab, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna oko 16 stepeni. U sredu malo i umereno oblačno i toplo sa periodima sunčanog vremena. Naoblačenje s kišom, koje će uveče zahvatiti severne i