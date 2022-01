Vremenska prognoza - 5. januar

RTS pre 1 sat

U nizu veoma toplih dana sreda će izgleda biti najtoplija uz temperaturu 10 do 15 stepeni iznad proseka za ovo doba godine. Ujutru će biti od 1 do 10, a tokom dana do 19 stepeni. A onda uveče i tokom noći promena vremena, sa severa i severozapada stižu oblaci i hladniji vazduh. U Beogradu dan umereno oblačan uz 19 stepeni, a uveče jače naoblačenje. Na Badnji dan osetno hladnije, u nižim predelima s kišom, a u brdsko-planinskim sa snegom.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.01.2022. Sreda: Ujutro po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla, koja se ponegde može zadržati duže tokom prepodneva. U toku dana umereno oblačno i natprosečno toplo. Uveče naoblačenje sa severa, ponegde s kišom, a tokom noći slaba kiša se očekuje ponegde i na zapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći na