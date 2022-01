Švedska: Registrovano rekordnih 11.507 novih slučajeva

Vesti online pre 3 sata | Vesti online

Švedska je postavila dnevni rekord u broju novih infekcija koronavirusom pošto je registrovala 11.507 slučajeva 30. decembra, a prethodni rekord od 11.376 slučajeva bio je krajem decembra 2020.

Novi talas delimično izazvan zaraznijom varijantom virusa omikronom pogodio je Švedsku kasnije od susednih zemalja, ali je poslednjih nedelja doveo do naglog porasta broja slučajeva i hospitalizacija, prenosi Rojters. Za četiri dana od petka do ponedeljka registrovano je 42.969 novih infekcija i 20 smrtnih slučajeva, pokazuju podaci zdravstvenih vlasti. Agencija za zdravlje očekuje da će omikron soj, koji se lakše prenosi od drugih varijanti, dovesti do novih