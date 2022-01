Kod Novaka i bube u sobi, Srđan se oglasio: "On je u zatvoru!"

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Novak Đoković je trenutno u hotelu "Park" u Australiji, taj hotel je namenjen izbeglicama i ljudima koji traže azil, a srpski teniser je imao samo jedan zahtev.

Da se prebaci u normalan hotel. "On nije u pritvoru, on je u zatvoru. Ostavili su mu samo mobilni. On je zatočenik. Nema gde da se presvuče. Sram ih bilo, ovo nije borba Srbije i Novaka, ovo je borba sedam milijardi ljudi za slobodu. Jedan zakon nije Novak prekršio. Oni hoće da nas bace na kolena. Neće moći...", rekao je Srđan Đoković danas. Kako su naveli, Novak je primetio i bube u sobi...