‘Tuča na ulici nije rešenje’: Legendarni teniser progovorio o Novakovoj situaciji!

Hot sport pre 3 sata | Vukašin Cvetković

Legendarni teniser izneo je svoj stav! Na ulicama Beograda danas je održan skup podrške najboljem teniseru svih vremena – Novaku Đokovića.

On je čitav jučarašnji dan maltretiran od strane australijskih nadležnih organa, a njegova sudbina i dalje nije poznata. Novakov otac Srđan pozvao je građane da danas podrže njegovog sina, što su ljudi i u činili, a nedugo potom se oglasio Endi Rodik, legendarni američki teniser: We need to wait until we get clarity from all sides. Lots of early reporting has already been shot down. Let not be in a rush to form opinions. Bad situation that could’ve been easily