U Beogradu održan skup podrške Novaku

BEOGRAD - Snažna poruka podrške Novaku Đokoviću, za koga je rečeno da se nalazi u australijskom zatvoru, upućena je danas sa skupa više od 500 građana ispred Narodne skupštine.

U ime majke, brata, strica i porodice obratio se Novakov otac Srđan, koji je rekao da iza Novaka stoji deo slobodnog sveta. On je rekao i da Novak ničim nije zaslužio da ga mrze i drže u zatvoru i to baš oni koji su mu prvo rekli da ispunjava uslove, dali vizu i specijalno zdravstveno odobrenje, a zatim ga u Australiji zatvorili. "Ako ima pravde vratiće se to na pravi način, a Bog je veliki", rekao je Srđan Đoković okupljenima ispred Skupštine Srbije. On je ocenio