Blagojević: Pobedili smo u 4/6 utakmica i ostali smo bez Evrope

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Filip Mijailović
Blagojević: Pobedili smo u 4/6 utakmica i ostali smo bez Evrope

Šef stručnog štaba Partizana Srđan Blagojević nije krio da žali zbog eliminacije crno-belih u kvalifikacijama za evropska takmičenja ovog leta na konferenciji za medije pred utakmicu protiv IMT. „Odigrali smo šest utakmica, pobedili u četiri, ali smo ispali iz Evrope.

Nismo zadovoljni svakako, bez obzira na stanje u kojem se Partizan nalazi i o problemima o kojima se stalno priča, više uprava nego mi iz sportskog sektora, cilj stoji i nismo zadovoljni“, počeo je Blagojević. Partizan je ovog leta igrao kvalifikacije za Ligu Evrope i Ligu konferencije, a poslednja utakmica bila je u četvrtak u Edinburgu, kad je Partizan pobedio Hibernijan 3:2, ali je eliminisan ukupnim rezultatom 3:4. „Pozitivna energija pokrenuta je u ovom
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Srđan Blagojević pred duel sa IMT-om: Ne očekuje nas laka utakmica, Oni nemaju poraz u gostima

Srđan Blagojević pred duel sa IMT-om: Ne očekuje nas laka utakmica, Oni nemaju poraz u gostima

Dnevnik pre 14 minuta
Blagojević o dolasku Popovića, Nastasića...

Blagojević o dolasku Popovića, Nastasića...

Sportski žurnal pre 33 minuta
Blagojević: Pozitivna je energija pokrenuta u evropskom putešestviju

Blagojević: Pozitivna je energija pokrenuta u evropskom putešestviju

Sportski žurnal pre 33 minuta
"Dva dana potiskujemo tužne misli..." Srđan Blagojević, trener Partizana, pred novi izazov crno-belih: Niko ih nije pobedio na…

"Dva dana potiskujemo tužne misli..." Srđan Blagojević, trener Partizana, pred novi izazov crno-belih: Niko ih nije pobedio na svom terenu!

Večernje novosti pre 53 minuta
Pojavio se hit snimak: Influenser prišao Srđanu Blagojeviću posle Škotske, njegova poruka će se prepričavati

Pojavio se hit snimak: Influenser prišao Srđanu Blagojeviću posle Škotske, njegova poruka će se prepričavati

Telegraf pre 1 sat
Blagojević otvorio dušu: Povratak Nastasića u Partizan i veleobrt kod Matije Popovića - sve je rekao!

Blagojević otvorio dušu: Povratak Nastasića u Partizan i veleobrt kod Matije Popovića - sve je rekao!

Kurir pre 2 sata
Blagojević hrabri igrače: Uvek gađaj Mesec, jer čak i ako promašiš, ostaćeš među zvezdama

Blagojević hrabri igrače: Uvek gađaj Mesec, jer čak i ako promašiš, ostaćeš među zvezdama

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanIMTLiga EvropeFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Maestralna partija Vučevića u pobedi Crne Gore

Maestralna partija Vučevića u pobedi Crne Gore

Danas pre 34 minuta
Slovenci se oglasili o stanju Dončićeve povrede

Slovenci se oglasili o stanju Dončićeve povrede

Danas pre 1 sat
Sinovi NBA asova među osvajačima zlata za Srbiju na Šampionatu Evrope

Sinovi NBA asova među osvajačima zlata za Srbiju na Šampionatu Evrope

Danas pre 2 sata
Srđan Blagojević izneo pojedinosti o povratku dvojice Matija u Partizan

Srđan Blagojević izneo pojedinosti o povratku dvojice Matija u Partizan

Danas pre 2 sata
Trampovo odustajanje od primirja kao cilja sigurno je obeshrabrilo Kijev i Evropu

Trampovo odustajanje od primirja kao cilja sigurno je obeshrabrilo Kijev i Evropu

Danas pre 2 sata