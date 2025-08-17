Blagojević: Pobedili smo u 4/6 utakmica i ostali smo bez Evrope

Šef stručnog štaba Partizana Srđan Blagojević nije krio da žali zbog eliminacije crno-belih u kvalifikacijama za evropska takmičenja ovog leta na konferenciji za medije pred utakmicu protiv IMT. „Odigrali smo šest utakmica, pobedili u četiri, ali smo ispali iz Evrope.

Nismo zadovoljni svakako, bez obzira na stanje u kojem se Partizan nalazi i o problemima o kojima se stalno priča, više uprava nego mi iz sportskog sektora, cilj stoji i nismo zadovoljni“, počeo je Blagojević. Partizan je ovog leta igrao kvalifikacije za Ligu Evrope i Ligu konferencije, a poslednja utakmica bila je u četvrtak u Edinburgu, kad je Partizan pobedio Hibernijan 3:2, ali je eliminisan ukupnim rezultatom 3:4. „Pozitivna energija pokrenuta je u ovom