Novo snažno nevreme u SAD: Otkazane stotine letova, na svakih sat vremena padne najmanje 3 cm snega

Večernje novosti pre 4 sati | Tanjug

Foto: EPA Upozorenja na zimsku oluju su na snazi od Vašingona do Mejna, gde se očekuje da će svaki sat padati najmanje tri centimetra snega.

U nekim delovima Kentakija, Virdžinije, Pensilvanije, NJujorka i Merilenda palo je od 15 do 20 centimetara snega, a u nekim gradovima u Konektikatu i Masačusetsu i više od 30 centimetara, piše Glas Amerike. Na aerodromima u NJujorku, Bostonu i prestonici Vašingtonu, otkazane su stotine letova, prema vebsajtu Flightaware.com.