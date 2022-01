Blic pre 1 sat

Udarna grupa nosača aviona US S "Hari S. Truman" uplovila je danas u Jadransko more, uz stalnu podršku iz vazduha. Nosivost US S "Hari S. Truman" je do 90 aviona i 20-ak helikoptera, preneo je portal klix.ba, navodeći da za sada nije poznato koji je razlog njegove plovidbe po Jadranskom moru. Nosač aviona US S "Hari S. Truman" je u sastavu američke 6. flote sa sedištem u Napulju u Italiji.