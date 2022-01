Udarna grupa nosača aviona USS „Hari S. Truman“ uplovila u Jadransko more

Danas pre 6 sati | FoNet

Udarna grupa američkog nosača aviona USS „Hari S.

Truman“ uplovila je u Jadransko more uz podršku aviona, objavio je danas Klix.ba. Kako se navodi, nosivost USS „Hari S. Truman“, koji je u sastavu američke 6. flote sa sedištem u Napulju u Italiji, do 90 je aviona i oko 20 helikoptera. Američka mornarica (US Navy) saopštila je da je ova grupa brodova uz podršku iz vazduha „planski raspoređena u oblasti operacija američkih pomorskih snaga Evropa-Afrika/SAD radi održavanja stabilnosti i bezbednosti, kao i odbrane