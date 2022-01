Danas oblačno i hladno sa kišom i snegom

Nova pre 6 sati | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i zapadu tokom dana uglavnom suvo, a noću sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Najniža temperatura od minus dva do četiri, a najviša od jedan do šest stepeni. U Beogradu će biti oblačno i hladno, uz provejavanje slabog snega pre podne i temperaturu od oko nule do oko dva stepena. U toku noći ponovo će padati sneg i očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača. BONUS VIDEO: NewsMax Adria - Cela Emisija - 08.01.2022.