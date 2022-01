U Srbiji sutra oblačno i hladno uz povećanje snežnog pokrivača

Novi magazin pre 10 sati | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i hladno, u većem delu zemlje mestimično sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Povećanje snežnog pokrivača će u jugozapadnim i centralnim krajevima biti od 10 do 30 centimetara, a u ostatku zemlje manje. U Timočkoj Krajini i Banatu će padati kiša koja će se ponegde lediti na tlu, a samo će na krajnjem severu biti suvo vreme. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od minus pet do minus dva, a najviša dnevna od nula do pet stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladno, povremeno sa snegom