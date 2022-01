U Srbiji danas oblačno i hladno uz povećanje snežnog pokrivača

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u većem delu zemlje mestimično sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Timočkoj Krajini i Banatu padaće kiša koja će se ponegde lediti na tlu, a samo će na krajnjem severu biti suvo vreme. Jutarnja temperatura od minus pet do minus dva, a najviša dnevna od nula do pet stepeni. Vetar umeren, severni i severozapadni. U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Temperatura bez većeg kolebanja od minus jedan do jednog stepena.