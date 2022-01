Hrvatska policija o perišu: Osoba koja je bila odevena kao Matej došla do vode, preduzeće određene radnje prema prijateljima

Kurir pre 17 minuta

Načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac izjavio je danas na konferenciji za medije da se sumnja da je mladić koji je bio odeven kao Matej Periš došao do vode, ali ne može da tvrdi da je i ušao u vodu kao ni da je to zaista bio nestali Splićanin.

Kaže da svi dokazi koji su do sada prikupljeni ne ukazuju da je Metejev nestanak povezan s nasiljem niti da je Splićanin bio žrtva nasilja. - Sve što je dokazni materijal, a jedan je i snimak ja ne smem da komentarišem. Žao mi je što se to objavljuje. Mi smo sve to pregledali, srpska policija je napravila odličan posao kada je reč o praćenju kretanja Mateja Periša. To je preveliki posao jer su se pregledali sekunde i sekunde snimaka. Rezultati pregleda snimaka se