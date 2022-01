NBA: Sjajna partija Jokića, Denver ‘brojao’ do 140! (video)

Hot sport pre 28 minuta | HotSport

Još jednu dobru utakmicu odigrao je srpski centar.

Nikola Jokić je predvodio Denver Nagetse do pobede nad Portlandom rezultatom 140:108. Somborac je na parketu proveo manje od pola sata i za to vreme postigao 20 poena (8/10 iz igre, 1/2 trojke, 3/3 slobodna bacanja), uz osam skokova, sedam asistencija i dve blokade. Nagetsi su utakmicu prelomili još u prvoj četvrtini koja je završena rezultatom 41:28 i od tog momenta se pitanje pobednika nije postavljalo, a do poluvremena su imali i ‘plus 17’. Pored Jokića, istakao