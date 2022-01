Otkriven plan novakovih advokata - "tražimo 3 stvari": Pričalo se i o pritvoru, ali vikend je ključan!

Mondo pre 2 sata | Milutin Vujičić

Novak Đoković i njegovi advokati bili su spremni na ovakav scenario.

Novak Đoković i njegovi advokati bili su spremni na ovakav scenario. Srpskom teniseru Novaku Đokoviću poništena je viza za Australiju. Pet dana je čekao ministar za imigracije Aleks Houk, a na kraju je u obrazloženju ponudio siromašne argumente. Novak Đoković bi tako mogao da bude deportovan iz Australije, i čak proteran do 2025. godine, ali ima pravo na žalbu koja će to odložiti. I ne samo to, nego bi mogla da mu pruži šansu i da se takmiči na Australijan openu,