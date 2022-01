Vremenska prognoza - 15. januar

RTS pre 2 sata

Ova noć donosi naoblačenje, prvo severu i zapadu, a sutra i ostalim predelima. Ipak zadržaće se suvo vreme, a tek pokoja pahulja moguća je na planinama jugozapadne i južne Srbije. Jutarnja temperatura od -5 do 1 stepen, najviša dnevna od 4 do 10. U Beogradu ujutru tek slab mraz. Tokom dana umereno oblačno i temperatura do 5 stepeni. Drugi dan vikenda doneće više sunca.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.01.2022. Subota Ujutro slab do umeren mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -5 do 4, a najviša od 4 do 10 stepeni.