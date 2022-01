RHMZ upozorava - vreme opasno, pazite na sneg i led! Danas je na snazi meteo alarm, evo šta nas očekuje za vikend

Mondo pre 1 sat | Uroš Matejić

U Srbiji je danas na snazi meteo alarm, i to narandžasti i žuti.

U Srbiji je danas na snazi meteo alarm, i to narandžasti i žuti. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je objavio da zbog ekstremno niskih temperatura, snega i leda u Srbiji je danas na snazi meteo alarm, i to narandžasti i žuti. U Srbiji se nakon pretežno oblačne i hladne noći tokom dana se očekuje vedro vreme sa tek povremenim oblačnim intervalima. Vetar će danas imati pretežno severni smer, i slab do umereni intenzitet. Minimalna temperatura će se kretati