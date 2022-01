Video: Veliki požar u fabrici hemikalija u New Jerseyju

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Veliki požar izbio je u fabrici hemikalija u Passaicu u američkoj saveznoj državi New Jersey. Požar se proširio na više zgrada i prijeti da zahvati skladišta hemikalija u tom postrojenju, prenosi Anadolija. Gradonačelnik Hektor Lora je objavio da je, prema preliminarnim procjenama, oštećeno više od 45 tona gotovih hlornih kuglica, a najmanje jedan vatrogasac je povrijeđen. 🚨 BIG FIRE IN PASSAIC STREET, NEW JERSEY pic.twitter.com/QciCpWghkf — Ameer Al-Khatahtbeh