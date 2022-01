Mali: Za 10 sati se prijavilo 147.000 mladih za pomoć od 100 evra

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se za prvih 10 sati prijavilo 147.000 mladih za pomoć od 100 evra.

Ministar Mali je za TV Pink rekao da je to važan podatak za Srbiju, jer se u prvih 10 sati prijavilo 10 odsto građana. "Ova mera pokazuje snagu naše države, kao i to da održavamo obećanja", istakao je Mali i dodao da je to i dokaz da država može da pomogne kada je kriza u svetu.