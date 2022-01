Skoro 250.000 prijavljenih za pomoć mladima od 100 evra

Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD: Skoro 250.000 mladih prijavilo se za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra za prvih 12 sati od početka prijave, saopštio je danas ministar finansija Siniša Mali.

Mali je naglasio da je to četvrtina građana koji imaju pravo na ovu pomoć. "Možete da se prijavite na adresi idp.trezor.gov.rs, a prijave traju do 30. januara. Sa isplatama počinjemo već od 1. februara", naglasio je Mali na Instagramu U ponoć je počela prijava građana za dobijanje državne pomoći, a Mali je ranije rekao da se u prvoj minuti se prijavilo 1.370 ljudi. "Ogromno je interesovanje za ovaj vid državne pomoći i mislim da to pokazuje da smo pogodili pravo u