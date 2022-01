Gradonačelnik sobjanjin: Omikron blaži, broj ozbiljnih slučajeva u Moskvi manji

Večernje novosti pre 12 minuta | Tanjug

Foto V. N. -Broj srednje teških i teških slučajeva manji je nego tokom prethodnog talasa i pored sve većeg broja identifikovanih slučajeva, broj hospitalizacija ne raste, rekao je on. Sobjanin je istakao da treba imati na umu da danas virus najverovatnije kruži među aktivnim stanovništvom mlađe generacije. -Ne zna se kako će se to odraziti na ljude starije generacije, ljude sa hroničnim bolestima i tako dalje. Mislim da će situacija biti drugačija, rekao je on u