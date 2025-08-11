Kolumbijski senator Uribe preminuo dva meseca nakon ranjavanja

Euronews pre 48 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Kolumbijski senator Uribe preminuo dva meseca nakon ranjavanja

Kolumbijski senator Migel Uribe podlegao je povredama nakon što je pre dva meseca u pucnjavi na skupu u Bogoti pogođen u glavu, prenosi Reuters.

Uribe (39) je bio potencijalni predsednički kandidat, a nakon što je ranjen hospitalizovan je zvog krvarenja u mozgu i operisan je nekoliko puta. Uribe je iz ugledne političke porodice u Kolumbiji, sa vezama sa Liberalnom partijom, a njegov otac je bio sindikalni vođa i biznismen. Njegova majka, novinarka Dajana Turbej, ubijena je 1991. u pokušaju spasavanja nakon što ju je kidnapovao narko kartel Medelin koji je u to vreme vodio Pablo Eskobar. Kolumbijska policija
