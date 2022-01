Lukašenko optužio zapadne službe: Hteli su da potpale Rusiju iz Kazahstana i Belorusije

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

Foto: EPA-EFE/DAVID HECKER/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP/Vikipedija -Iza svih ovih događaja su države.

Imajte na umu da su se u avgustu 2020. godine te države usmerile ka nama. Naravno, sve su to zakuvale njihove specijalne službe. Mi smo to videli, oni nisu ništa sakrivali. Slomili smo im rogove i oni su iz toga izveli zaključak, rekao je Lukašenko. Beloruski predsednik je izjavio da je glavni zaključak kolektivnog Zapada, nakon događaja u Belorusiji, bio to da bi trebalo da nastavi da krije svoje interese. -Specijalne službe su radile, a zainteresovane države nisu