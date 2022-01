"Mislite da je do toga došlo preko: Noći?" Lukasenko: Zapadne službe stoje iza protesta u Kazahstanu

Blic pre 12 minuta

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da uočava zajedničke crte između protesta u Kazahstanu i beloruskih protesta 2020. godine i da su zapadne specijalne službe stajale iza njih, saopštila je pres služba beloruskog predsednika.

Beloruski predsednik je izjavio da je glavni zaključak kolektivnog Zapada, nakon događaja u Belorusiji, bio to da bi trebalo da nastavi da krije svoje interese. „Specijalne službe su radile, a zainteresovane države nisu privlačile pažnju, niko to nije primetio. Mislite da su protesti velikih razmera mogli preko noći da se pojave u tako velikoj državi kao što je Kazahstan? To ne može tek tako da se dogodi“, konstatovao je Lukašenko, preneo je Sputnjik. On je ukazao