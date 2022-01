Marej: Situacija nije dobra ni za koga, ne sviđa mi se što je Đoković bio u pritvoru

Beta pre 1 sat

Britanski teniser Endi Marej rekao je danas da odluka da prvi igrač sveta Novak Đoković ne učestvuje na Australijan openu nije dobra ni za koga i da mu se ne sviđa što je srpski teniser bio u pritvoru.

"To nije sjajno za turnir, pošto je bolje kada svi najbolji igrači učestvuju. Očigledno će biti mnogo pitanja o tome šta se ovde dogodilo i u kakvoj je bio situaciji", rekao je Marej za Bi-Bi-Si (BBC).

Tročlano veće Saveznog suda jednoglasno je danas odbilo žalbu Đokovića na ukidanje vize, pa će on biti deportovan iz Australije i neće braniti titulu na Australijan openu u Melburnu.

"Novaka poznajem otkako smo bili 12-godišnjaci, poštujem ga, igrao sam protiv njega. Ne sviđa mi se što je u ovoj situaciji i što je bio u pritvoru. Ova situacija nije bila dobra ni za koga. Čini se da se sve ovde dogodilo u poslednjem trenutku i zbog toga je nastala takva zbrka", naveo je Marej.

"Nadam se da se to neće dogoditi na ostalim događajima i da se neće ponoviti ovakva situacija. Ne bih to želeo Novaku, ne bih to želeo tenisu i nadam se da je sada završeno", dodao je britanski teniser.

Takmičenje na prvom grend slem turniru u sezonu počinje u ponedeljak u Melburnu.

(Beta, 01.16.2022)