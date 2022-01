Tri cisterne puna nafte eksplodirala u luci: Haos u Emiratima, napadnut i aerodrom

Pravda pre 1 sat | Novosti

Državna novinska agencija UAE objavila je da su 3 tankera sa gorivom eksplodirala u industrijskoj zoni Abu Dabija.

Prema drugim izvorima radi se o dve eskplozije koje su se dogodile u blizini rezervoara za gorivo i da nisu u pitanju brodovi, a druga se dogodila na međunarodnom aerodromu u Abu Dabiju.