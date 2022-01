Dalila neguje Dejana nakon što mu se slošilo: Dragojević ne može da dođe sebi! "Tu sam za sve, samo bol da prođe" (video)

Blic pre 54 minuta | V.M.

Dejanu Dragojeviću danas se slošilo u "Zadruzi", a Dalila Dragojević se i te kako zabrinula zbog njegovog stanja.

Prišla je krevetu u kom je ležao, pa ga mazila po nozi. - Tu sam za sve što ti zatreba, da znaš - govorila je ona, dok on nije želeo da priča. - Je l' te boli? Samo to da ne bude - dodala je, a on je sve vreme ležao. Dalila i Dejan su danas imali razgovor koji je iznenadio mnoge. - Pitaš me za budžet, a onda se posvađamo i biće problemi jedni te isti - rekao je Dejan. - Ne kapiram - rekla je Dalila. - Onda svađa za stvari. Jesi napisala namirnice? - pitao je Dejan.