"Ovo malo ko poznaje bolje od mene": Vučić iz Ankare: Objavio sam apsolutno tačne rezultate referenduma

Blic pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su rezultati referenduma koje je objavio bili apsolutno tačni, u šta su građani mogli da se uvere.

On je to rekao novinarima u Ankari odgovarajući na pitanje povodom optužbi političkih protivnika da je preuzeo ulogu RIK-a, i da je pre njih objavio rezultate referenduma. Vučić kaže da će sačekati nekoliko dana i obratiti se javnosti povodom analize referenduma navodeći da je bio šokiran besmislenim optužbama koje se odnose na to što je on objavio rezultate. - Rezultati su bili tačni u nula jedan - rekao je Vučić i naveo da SNS nije iznosila podatke na osnovu